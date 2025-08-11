◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節Ｃ大阪３―１新潟（１１日・ヨドコウ）新潟は敵地でＣ大阪に１―３で敗れ、リーグ戦６連敗で最下位に転落した。Ｊ２降格圏内の１９位からの巻き返しへ、リーグ戦再開初戦は中断期間に獲得したＦＷブーダらが先発に名を連ねた。新潟は前半２分にＤＦ堀米が左足で先制点を決めたが、同１３分にＣ大阪のＦＷ中島の振り向きざまのシュートをＧＫ藤田がキャッチしきれずに同点に追いつかれると、