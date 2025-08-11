気象台は、午後9時27分に、大雨警報（土砂災害）を下対馬に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】長崎県・下対馬に発表 11日21:27時点南部では11日夜遅くまで、壱岐・対馬では12日朝まで、土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長崎市□大雨警報・土砂災害11日夜遅くに警戒■島原市□大雨警報・土砂災害11日夜遅くに警戒■諫早市□大雨警報・土砂災害11日夜遅くに警戒■下対馬□大雨警報【発