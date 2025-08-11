気象台は、午後9時23分に、大雨警報（土砂災害）を羽咋市、中能登町に発表しました。また洪水警報を七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】石川県・羽咋市、中能登町に発表 11日21:23時点能登では、12日夜遅くまで土砂災害に、12日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■七尾市□大雨警報・土砂災害12日夜遅くにかけて警戒・浸水1時