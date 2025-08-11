卓球の「WTTチャンピオンズ横浜2025」は11日、神奈川県の横浜BUNTAIで男子シングルスの決勝が行われ、世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）は同2位の王楚欽（中国）と対戦。ゲームカウント4ー2で勝利して優勝を果たした。 ■圧巻の3ゲーム連続先取 男女通じて日本勢では唯一最終日に進んだ張本智は準決勝でカナック・ジャー（アメリカ）に4－1で快勝し、地元開催大会で決勝へ。迎えたのは