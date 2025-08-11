俳優の仲里依紗とが自身のヘアメイク等を担当し、プライベートでも交流の深いヘアメイクアップアーティストの“なすようこ”がInstagramにて、「ガガ様」と敬愛するレディー・ガガのライブに参戦したことを報告。その際のリスペクトが表現された完全再現スタイリングが話題を集めている。 写真＆動画：仲里依紗のレディー・ガガ完全再現ショットに「美しすぎる」「本当最高」声多数＆いつでも本気！サム