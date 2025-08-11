進化を遂げた夏の風物詩「盆踊り」にいま、若者や外国人がドハマり中です。あなたも行きたくなる、令和の「盆踊り」を調査しました。【写真で見る】シモキタ音頭を楽しむ外国人達人直伝！盆踊りを楽しむコツ山形純菜キャスター:盆踊りを楽しむコツを聞いてきました。盆踊り歴20年以上の西町自治会青少年部の原さんによると、まずは「輪に入る」こと。最初は歩くだけでもOKということです。その後、上手な人を見つけて真似するとい