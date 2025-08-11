昨夜からの大雨に関連して、熊本県内では男女2人が心肺停止状態となっています。 消防によりますと、11日午前4時20分ごろ、熊本県甲佐町で「がけ崩れが起き、車が巻き込まれた」と車に乗っていた女性から119番通報がありました。 この車には女性の夫と子ども2人が乗っていましたが、このうち夫の行方がわかっていないということです。 その後、現場から男性が心肺停止の状態でみつかっていて警察が身元の確認を進めています。