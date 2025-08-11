７月３１日、広西チワン族自治区横州市の中華茉莉園でジャスミンの花を摘む農家の人。（横州＝新華社記者／黄孝邦）【新華社南寧8月11日】中国広西チワン族自治区南部に位置する横州市はセレンを豊富に含む肥沃な土壌と気候に恵まれ、ジャスミンの一大産地となっている。栽培面積は18万ムー（120平方キロ）以上で、世界のジャスミン生花の6割以上を生産している。また170社余りがお茶や鉢植え、食品など多彩な産業チェーンを形