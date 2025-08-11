レイカーズの八村塁（27）が11日に自身のインスタグラムに更新。相撲部屋での“出稽古”した様子を投稿した。八村は18日から3日間、名古屋のIGアリーナで中高生を対象にしたキャンプ「BLACK SAMURAI 2025 THE CAMP」を開催。そのため9日に帰国した。この日は大相撲の木瀬部屋で“出稽古”。“出稽古”の様子は自身のインスタグラムで生配信していた。投稿でも「木瀬部屋-八乃山」と記して、四股を踏んでいる写真などを公開し