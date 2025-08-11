3回ヤクルト無死、村上が右越えに2者連続本塁打を放つ＝神宮ヤクルトが今季最多9得点で大勝した。一回に内山の左前打で先制し、三回は内山、村上の2者連続本塁打で3得点。五回は打者一巡の攻撃で5点を奪った。小川が5回を無得点に抑え、4月以来の白星で3勝目。DeNAは3連敗。