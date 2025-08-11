「せっかく髪をセットしたのに、汗でグチャグチャ……」そんな夏の悩みを解決するなら、楽ちん & こなれ見えが狙えるパーマがおすすめ。乾かすだけでセットが完了して、ふんわり感をキープできるパーマは、忙しいミドル世代の強い味方になるはず。大人に似合う、上品かつナチュラルなスタイルを集めました。 ゆるふわパーマ × 明るめカラーで夏っぽ可愛く トップからふんわりとパ}