◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 9-4 DeNA(11日、神宮球場)ヤクルトは12安打9得点と大量得点をあげ、快勝を収めました。この日の先発マウンドにあがったのは、6月20日のオリックス戦以来となる1軍舞台となった小川泰弘投手。初回からランナーを背負うも、無失点の立ち上がりを見せます。するとヤクルト打線は猛攻。初回から無死1、3塁の好機をつかむと、内山壮真選手のタイムリーで先制します。さらに3回には、先頭の岩田幸宏選手が