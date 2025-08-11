2025年8月13日公開（集計期間：2025年8月4日〜8月10日）のBillboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート“Top Albums Sales”で、NEWSの『変身』が当週89,398枚を売り上げて首位を獲得した。 『変身』はNEWSの15thアルバムで、8月6日に初回盤A・B、通常盤でリリースされた。DISC 1には、2024年にリリースした31stシングル『あっちむいてほい』を含む全形態共通の13曲に加え、各携帯別のボーナストラックがそれぞれ収録され