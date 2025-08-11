夏は基本的にサンダルを履いている、というママは少なくないのではないでしょうか。さっと素足に履けて便利ですし、風通しもいいので蒸れず快適に過ごせますよね。ママスタコミュニティのあるママは、ママ友の家に遊びに行くときにサンダルを履いて行ったそう。そしてそのまま素足でお宅にお邪魔しようとしたら拒否されたそうで、こんな投稿をしていました。『夏だから靴下よりも風通しいいし、と思ったんだけど……みなさんは素足