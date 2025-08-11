IHGホテルズ＆リゾーツは、「東アジア＆太平洋地域 8月セール」を8月5日から19日まで開催する。日本を含むアジア太平洋地域の対象ホテルの「早期予約割引」か「アドバンスセーバー」料金の宿泊予約で、最大30％が割引となる。IHGワン・リワーズ会員以外は最大25％が割引となる。宿泊期間は8月8日から12月31日まで、かつ宿泊日の3日前まで。全額前払い、払い戻し・変更不可となる。