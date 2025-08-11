ノルディックスキーの世界選手権ジャンプ男子個人ラージヒルで、スーツの規定違反で失格となったノルウェーのマリウス・リンビク＝3月、トロンヘイム（共同）国際スキー・スノーボード連盟（FIS）は11日、今年3月のノルディックスキー世界選手権でジャンプ男子のノルウェー勢がスーツを不正に加工していた問題の調査の結果、マリウス・リンビク、ヨハンアンドレ・フォルファンの2選手と、ヘッドコーチだったマグヌス・ブレビク氏