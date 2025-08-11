三重県には、難関大学への進学実績や学力の高さで知られる公立進学校が複数あります。中でも「優秀な学生が多い」と評価されたのは、どの高校だったのでしょうか。All About ニュース編集部では、全国の20〜60代の男女148人を対象に、「優秀な学生が多いと思う三重の公立進学校」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！※本調査は全国148人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したもので