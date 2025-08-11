【モデルプレス＝2025/08/11】YouTuberのRちゃん（大野茜里）が8月11日、自身のYouTubeチャンネルを更新。恋人との破局を報告した。【写真】YouTuber・Rちゃんのイケメン元恋人◆Rちゃん、恋人との破局を報告誕生日旅行として訪れたフランス・パリから動画を回したRちゃんは「先に結論から言いますと、彼氏オーディションで選んでお付き合いさせていただいた吉田さん（としぴ）とお別れしました」と、「第1回彼氏オーディション」