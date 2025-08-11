◇プロ野球パ・リーグ オリックス 5-3 ロッテ(11日、ZOZOマリン)オリックスは9回2アウトから試合を振り出しに戻されるも、延長10回に勝ち越し、勝利しました。1点リードで迎えた9回裏、マウンドに守護神・マチャド投手を送るも、2アウト1、3塁とピンチを招きます。ここで打席に迎えたのはロッテ・小川龍成選手。1ボール2ストライクと追い込むも、4球目のストレートをとらえられ、センターへの同点タイムリーを浴びました。しかし後