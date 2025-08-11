「浮気の背景に、時代と共に育児への意識が変わったことがあることもあります。30代後半以上の世代は、かつての教育や家族の在り方の影響が強く、心の底では“育児は女性が行うもの”という思いが強い。それを免罪符のようにして、妻を軽視し、浮気を繰り返すことがあるのです」こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。加