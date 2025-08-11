8月11日、盛岡競馬場で行われた交流G3・クラスターカップ（ダ1200m）は、JRAのサンライズアムールが逃げ切りV。幸騎手からの代打騎乗となった地元の高松亮騎手が勝利に導いた。クラスターカップ、勝利ジョッキーコメント1着サンライズアムール高松亮騎手「今日は幸騎手の替わりで急きょ、騎乗依頼が来ましたから手放しでは喜べませんが、代役を果たすことができてホッとしています。調教師さんからゲートをしっかり出して揉ま