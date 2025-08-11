モデルで女優の山田優（41）が11日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。“夏休み仕様”の新ヘアカラーを披露した。水色に染めた夏らしい新ヘアカラーの自撮り写真を披露。「お休みなので水色にしてみた」とコメントした。直前まではブリーチした金髪だった山田。3月にも頭頂部から肩付近までを白のトーン、毛先にブルーのカラーを入れたツートーンカラー姿を披露していた。山田は12年3月に俳優の小栗旬と結婚。14