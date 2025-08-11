劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念して、ufotableの公式Xで不死川実弥のイラストが公開された。狂気な顔で刀を振るう姿を見ることができる。【画像】ちょっと怖い…狂気顔の不死川公開された『鬼滅の刃』新イラストどこか相手を挑発するような戦闘シーンの一枚にネット上では「格好良すぎる不死川さんです！」「最推しがこんなにもかっこいい」「最近 実弥好きぃ！」などの声が出ている。『鬼滅