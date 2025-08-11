お笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次（56）が9日放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。旅行先で「聖地巡り」の楽しさに目覚めたというエピソードを語った。加藤は家族でイタリア・シチリア島に旅行に出かけたことを明かし、「シチリアに行くならゴッドファーザーを見ないと」と、子供たちに名作映画「ゴッドファーザー」のシリーズ全作を見せてから現地に飛んだという。