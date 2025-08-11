俳優・アーティスト、のん（32）が、11日までに自身の公式ブログを更新し、中国・上海で開催された『STRAWBERRY FIELDS SHANG HAI』のライブショットを多数公開した。【写真多数】のん、上海で熱唱！デニム素材のノースリーブ＆ワイドパンツに身を包み、マイクを握りしめてエモーショナルに歌い上げる姿や、ギターをかき鳴らしながら力強く歌う姿、両手を高く掲げた場面などを披露。ファンからは「素敵」「たくましくてクー