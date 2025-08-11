政府が創設を目指す「防災庁」について、埼玉県本庄市は周辺３町と共同で誘致に名乗りを上げている。実現すれば首都機能の一部移転となる取り組みだ。実は明治初期に、本庄に首都を移転させようとした構想があった。約１５０年の時を超えて、今回こそは実現なるか。（徳原真人）「本荘（ほんじょう）ノ地帝都タラハ豈（あに）繁盛ナラサルヲ憂ヘンヤ（中略）二三年ナラスシテ東京ニ勝ルノ一大盛都トナル」明治初期、首都をど