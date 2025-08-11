11日午後9時15分、福岡県と気象台は、直方市、田川市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、朝倉市、那珂川市、久山町、東峰村、添田町、川崎町、苅田町、みやこ町、築上町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜概況＞降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。＜とるべき措置＞避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。崖の近くなど土砂災害