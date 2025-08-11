「オートレースグランプリ・ＳＧ」（１１日、伊勢崎）雨の初日６Ｒは５着に敗れた佐藤摩弥（３３）＝川口・３１期＝が良走路の２日目２Ｒで２着に食い込み、反転攻勢に入った。いつもほど速いＳではなかったが、４番手から浦田信輔（飯塚）、高石光将（川口）を抜いて２番手に浮上。早めに抜け出した高橋義弘（川口）には届かなかったが、格上のさばきで２着を確保した。「シリンダーを交換したけど、思ったほど代わり映えし