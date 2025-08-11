◆西武5×―4楽天（11日、ベルーナドーム）西武が延長10回に外崎修汰のサヨナラ打で勝利を収め、13カードぶりの勝ち越しを決めた。西武は先発の渡邉勇太朗が初回に2本の長短打を打たれて先制されると、5回には楽天の中島大輔に3号ソロ本塁打を浴びた。直後の攻撃でJ・D・デービスが2号ソロを放ち、続く外崎も左翼スタンドへ4号ソロ。試合を振り出しに戻したものの、6回から代わった2番手のトレイ・ウィンゲンターが1死二塁か