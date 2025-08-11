演歌歌手の徳永ゆうき（30）が11日、東京・有楽町のヒューリックホール東京で行われたSTU48のライブにゲスト出演した。終演後の取材で「まさかアイドルのステージで歌うとは…」と驚きで振り返った。同グループの最新シングル「傷つくことが青春だ」の収録曲「あの頃のBGM」を池田裕楽（21）とのデュエットで参加していることから出演した。アイドルと演歌歌手による異色のコラボ曲の初披露となったが、客席から「ゆうきー！」