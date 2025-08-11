前の話を読む。ゆりこに妊娠を報告された同僚はお祝いを言うが本音は「ゆりこが仕事を続けるかどうか」の不安ようで…。■ついに、つわりが始まる■無理だ…■心優しい上司…■ゆりこ、ダウン…つわりの辛さは人それぞれ。つわりが重くて仕事を休むことになったゆりこは、今の自分をどう感じているのでしょうか。時短勤務で働いていたけいこも、好きで休んでいたわけじゃなかったはず…。その人の立場になって、初めてわかることっ