パ５位・西武は１１日の楽天戦（ベルーナ）に５―４とサヨナラ勝ち。６月１７〜１９日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来、実に１３カードぶりの勝ち越しを決め４位・楽天とのゲーム差を「１・５」に縮めた。先発した渡辺勇太朗投手（２４）は、毎回走者を背負う苦しい投球だった。初回、黒川の左前適時打で先制点を与えると、５回にも中島に３号ソロを被弾。それでも粘って、５回７安打２失点で降板した。渡辺はこの日の投球につい