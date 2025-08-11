釜本邦茂さんは日本代表最多75得点を記録日本サッカー史上最高のストライカー釜本邦茂さんが10日午前4時4分、肺炎のため大阪府内の病院で死去した。81歳だった。1968年メキシコ五輪で日本代表を銅メダルに導き、日本リーグ、日本代表の得点記録を今も保持する点取り屋。Jリーグ・ガンバ大阪の監督を務め、政治家としても活躍した。「不世出のストライカー」を悼む。◇◇◇「ズドン」という音が、国立競技場の