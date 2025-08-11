ボートレース浜名湖のプレミアムG1「第39回レディースチャンピオン」は11日、12Rで優勝戦が行われ、1号艇の鎌倉涼が逃げ切り勝ち。念願のG1初タイトルを獲得した。3着以下の優勝戦メンバーのレース後コメントは、以下の通り。▼平山智加（3着）1周2マークは追い風が強くて鎌倉選手が外してくれるかなと思ったけど、うまく回ってましたね。2着は欲しかった。でも、足はいい感じに仕上がってました。▼松尾夏海（4着）調整を失