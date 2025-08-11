?鰻喰らい演歌歌手?として知られる、桜ちかこ（年齢非公表）が１１日、上野・池の端ライブスペースＱｕｉで鰻を食してもらい、歌唱する異色のバースデーライブを開催した。幼少から鰻好きで、歌手生活を続ける活力にしてきたという桜。特にデビュー後は、１年で１００日以上は鰻を食しており、鰻を食べるために歌手を続けているといっても過言ではないほど。そんな鰻をファンにも、味覚と聴覚で伝えたいと異色のバースデーライブ