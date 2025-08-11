『戦慄怪奇ファイル コワすぎ!【口裂け女捕獲作戦】』（白石 晃士・ニューセレクト：原案、羽生生純：漫画/KADOKAWA）第3回【全7回】【漫画】『戦慄怪奇ファイル コワすぎ!【口裂け女捕獲作戦】』を第1回から読む都市伝説の「口裂け女」が現代に蘇った？ とある映像制作会社に届いたテープに映っていたのは、長身・長髪、口にマスクを着けたトレンチコートの女が人間とは思えない速さで走る姿。会社の取材班は真相を確かめるべく