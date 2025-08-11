10回、勝ち越し2ランを放ち、ナインに迎えられるオリックス・太田＝ZOZOマリンオリックスが接戦を制した。九回に抑えのマチャドが追い付かれたが、延長十回に太田が2試合連続の7号2ランを放って勝ち越した。才木がプロ初セーブ。ロッテは九回から登板した高野脩の続投が裏目に出て4連敗となった。