C大阪―新潟後半、勝ち越しゴールを決め喜ぶC大阪・ルーカスフェルナンデス＝ヨドコウ明治安田J1第25節最終日（11日・ヨドコウ桜スタジアム＝1試合）C大阪が新潟を3―1で下し、10勝7分け8敗の勝ち点37とした。9位に浮上。1―1の後半にルーカスフェルナンデスが勝ち越し点を奪い、終盤も加点した。得失点差で最下位の新潟は6連敗で勝ち点19。