10回西武2死満塁、左前にサヨナラ打を放ち、一塁に向かう外崎＝ベルーナドーム西武がサヨナラ勝ちした。2―4の九回に古賀悠の押し出し四球と代打山村の犠飛で同点。延長十回は2死満塁から外崎が左前打を放って試合を決めた。楽天は九回に抑えの則本が3四球と制球が定まらず、逃げ切れなかった。