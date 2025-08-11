※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。 ■これまでのあらすじ定期的に義母の家に呼び出されてはふたり目を急かされるのが辛い。夫がしてくれなくてレスなこと、義母に言ってしまいたい！同じく義母に呼び出されていた義妹のマナも心配して気遣ってくれますが…産後からずっとレス義妹がアドバイス孫プレッシャー