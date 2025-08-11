「ロッテ３−５オリックス」（１１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが今季７度目の４連敗。借金は今季ワーストを更新する２２に膨らんだ。継投策が裏目に出て、同点の六回に決勝点を献上した。５回６安打１失点、９２球を投じていた先発・ボスに代えて、小野が登板。先頭の杉本にストレートの四球を与えると、連打で満塁となり、中川には押し出し四球。１死も取れずに降板した。３番手・沢田が大里に左前適時打を浴び、