「西武５−４楽天」（１１日、ベルーナドーム）楽天が守護神・則本の乱調で同点とされ、延長十回２死満塁から鈴木翔が外崎に左前打されてサヨナラ負けを喫した。初回に黒川が先制打。五回にも中島が３号ソロ。同点の六回には武藤が勝ち越し二塁打を放ち、八回には辰己のソロ本塁打でリードを広げた。だが２点リードの九回、則本が連続四球と安打の１死満塁から、押し出し四球と犠飛で同点に追いつかれ、六回途中２失点と奮闘