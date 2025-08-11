『その物件、告知事項アリ: 建築デザイナーが明かす怖い部屋』（宮本ぐみ：作画、宮本ぺるみ：原作/竹書房）第9回【全12回】【漫画】『その物件、告知事項アリ』を第1回から読むこの世には、絶対に住んではいけない物件がある。前の住人が自殺をしたり、殺人事件が起きていたり…、問題を抱える物件は“告知事項アリ”の事故物件となり、不動産会社は次に住む人へそのことを伝える義務がある。そのような訳ありの物件に住んでしま