バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングスは11日、今秋開幕の2025〜26年シーズンに向けた補強としてタイ出身のハッタヤ・バムルンスック（31）をアジア枠で獲得したと発表した。12日に32歳を迎えるハッタヤは身長180センチのミドルブロッカーで、21年にトヨタ車体クインシーズ（現クインシーズ刈谷）入り。昨季24〜25年シーズンは大同生命SVリーグのレギュラーシーズン（RS）で主戦として40試合（計138セット）に出場し