◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節Ｃ大阪３―１新潟（１１日・ヨドコウ桜スタジアム）Ｃ大阪が新潟を３得点で下し、リーグ３試合ぶりの白星をつかんだ。前半２分に先取点を許す立ち上がりとなった。それでも同１４分、エリア内でボールを持ったＦＷ中島元彦がＤＦに囲まれながら右足を振り抜く。振り向きざまに放ったシュートはＧＫに触られながらも、ゴールに吸い込まれてすぐさま同点に追いついた。その後も攻め続けたが