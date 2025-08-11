◆パ・リーグロッテ３―５オリックス＝延長１０回＝（１１日・ＺＯＺＯマリン）オリックスが接戦を制し、３カードぶりの勝ち越しを決めた。８月初の連勝で、ビジターでは５カードぶりの勝ち越し。今季１００試合目で貯金を５に戻した。打線は両軍無得点の４回、１死一塁から太田の中越え適時二塁打で先制した。同点の６回は、無死満塁から中川の押し出し四球で勝ち越し。続く大里が左越えに適時二塁打を運んだ。同点に追い