◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日▽２回戦日大三３―２豊橋中央（１１日・甲子園）初出場の豊橋中央が日大三に敗れ、３回戦進出を逃した。“豊橋中央のアントニオ猪木”として話題を呼んだ先発の高橋大喜地投手が８回４安打３失点。２―２の８回に勝ち越しソロを許し、初戦で３カウントとなった。試合３日前には父・勝由さんから猪木のＬＩＮＥスタンプが送られ、５回２死一、二塁からはアゴを突き出す猪木ばり