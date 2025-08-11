土砂災害発生の危険性が高まったため、岐阜県下呂市の一部地域に対して避難指示（レベル4）が発令されました。 【対象地域】 羽根（393世帯） 野上（133世帯） 尾崎３区（151世帯） 下上呂（156世帯） 上上呂（134世帯） 奥田洞（73世帯） ※11日20時21分の時点