１１日午後１時５０分頃、北海道小樽市銭函の海水浴場「おたるドリームビーチ」の沖合で、水上バイクが牽引（けんいん）していたバナナボートが転覆し、ボートの乗客５人が海に投げ出された。５人は救助されたが、このうち札幌市手稲区の男性（５４）が搬送先の病院で死亡が確認された。道警小樽署や小樽海上保安部によると、男性はボートにしがみついた状態で浅瀬に運ばれ、その時点では意識があったが、水上バイクがほかの乗