ロンドン昼過ぎ、ややドル高方向に振れるドル円一時１４７．９５近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼過ぎ、ややドル高方向に振れる動きとなっている。ドル円は147.95近辺に本日の高値を伸ばしている。ユーロドルは1.1623近辺、ポンドドルは1.3425近辺にそれぞれ本日の安値を広げている。米１０年債利回りは４．２７％付近まで一時上昇。 USD/JPY147.89EUR/USD1.1623GBP/USD1.3427